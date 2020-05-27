Мэр Москвы Сергей Собянин предложил смягчить в столице карантинные меры, связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщает Telegram-канал Mash.
Градоначальник заявил о возможности разрешить с 1 июня работу предприятиям непродовольственной торговли, а также некоторым организациям по предоставлению бытовых услуг: в частности, химчисток.
Кроме того, Собянин предложил запустить в тестовом режиме прогулочный режим по определенному графику
Ранее, как сообщал «Рамблер», глава управления Роспотребнадзора по Москве заявила о том, что ситуация с угрозой распространения коронавирусной инфекции в настоящее время полностью находится под контролем.
По ее словам, столица готова к последовательному снятию ограничительных мер.