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Градоначальник заявил о возможности разрешить с 1 июня работу предприятиям непродовольственной торговли, а также некоторым организациям по предоставлению бытовых услуг: в частности, химчисток.

Кроме того, Собянин предложил запустить в тестовом режиме прогулочный режим по определенному графику

Ранее, как сообщал «Рамблер», глава управления Роспотребнадзора по Москве заявила о том, что ситуация с угрозой распространения коронавирусной инфекции в настоящее время полностью находится под контролем.

По ее словам, столица готова к последовательному снятию ограничительных мер.