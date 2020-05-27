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Фестиваль Moscow Music Week может пройти в онлайне 

Говорит Москва 1 час назад
Фестиваль Moscow Music Week может пройти в онлайне
Фото: Moscow Music Week/«Вконтакте»
В разговоре он заявил, что у посетителей будет возможность увидеть выступления артистов и посетить встречи музыкальной конференции в интернете.
«Так как власти до сих пор никакой информации по поводу того, что будет и в каком формате разрешено в этом году, мы, как Moscow Music Week, музыкальная конференция и шоукейс-фестиваль, приняли решение, что даже в случае если ни в каком формате в начале сентября не будет разрешено проведение мероприятий, даже самых маленьких на 50 человек, что в принципе нас бы устроило, так как у нас множество небольших мероприятий по всему городу, мы проведём всё в формате онлайн. Группы будут выступать для камер и можно буде всё посмотреть в интернете и там же можно будет посмотреть все дискуссии на конференции. Для нас это выход. Для более крупных многотысячных мероприятий, которые продают атмосферу, это, конечно, вряд ли может решить проблему».
Казарьян отметил, что такой формат возможен для Moscow Music Week, поскольку шоукейсы изначально предполагались как малочисленные мероприятия. Однако переход в онлайн может сильно ударить по индустрии крупных фестивалей.
«Фестиваль — это во многом производство непрекращающегося цикла, и если ты один год не проведёшь, не факт, что в следующем году у тебя на это будут ресурсы. О тебе будут ещё помнить спонсоры и зрители, поэтому очень рискованно не проводить и уходить в долгосрочный отпуск. Два года — это большой перерыв, можно не дожить».
Moscow Music Week — это ежегодный шоукейс-фестиваль и музыкальная конференция. В течение нескольких дней в разных клубах столицы проходят выступления российских и зарубежных исполнителей. В 2020 году он запланирован на 2–5 сентября. Ранее организаторы заявили об отмене фестиваля Park Live в России. В этом году на нём были заявлены выступления My Chemical Romance, Placebo, Deftones, The Killers и других всемирно известных исполнителей. В пресс-службе мероприятия сообщили, что перенесут Park Live на 2021 год.
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