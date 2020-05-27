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В Москве продлили запрет на посещение храмов 

Lenta.ru и ещё 11 1 час назад
В Москве продлили запрет на посещение храмов
Фото: globallookpress.com
После введенных 27 мая послаблений в связи со снижением распространения коронавирусной инфекции в Москве по-прежнему в силе остается запрет на посещение религиозных объектов. Это следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
Отмечается, что продлеваются и ограничения в отношении кладбищ. Исключением станут лишь визиты для оформления ритуальных услуг, а также посещение похорон.
В Москве режим всеобщей самоизоляции продлен до 14 июня. По словам Собянина, открывать салоны красоты, музеи и рестораны пока рано, однако возобновить работу непродовольственных торговых точек уже можно.
«Очередной большой шаг к возвращению нормальной жизни мы все-таки сделали», — подчеркнул градоначальник.
Второй этап снятия санитарных ограничений в столице прокомментировал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. По его словам, резко снимать все введенные запреты нельзя, из них нужно выходить плавно, следуя рекомендациям медиков.
По последним данным, общее число заразившихся в России с начала пандемии превысило 370 тысяч. За последние сутки было зафиксировано 8338 новых случаев инфицирования по всей.
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Новости Москвы , Леонид Огуль , Сергей Собянин , Госдума
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