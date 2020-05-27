В Москве продлили запрет на посещение храмов 

После введенных 27 мая послаблений в связи со снижением распространения коронавирусной инфекции в Москве по-прежнему в силе остается запрет на посещение религиозных объектов. Это следует из указа мэра столицы Сергея Собянина

Отмечается, что продлеваются и ограничения в отношении кладбищ. Исключением станут лишь визиты для оформления ритуальных услуг, а также посещение похорон.

В Москве режим всеобщей самоизоляции продлен до 14 июня. По словам Собянина, открывать салоны красоты, музеи и рестораны пока рано, однако возобновить работу непродовольственных торговых точек уже можно.

«Очередной большой шаг к возвращению нормальной жизни мы все-таки сделали», — подчеркнул градоначальник.

Второй этап снятия санитарных ограничений в столице прокомментировал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль . По его словам, резко снимать все введенные запреты нельзя, из них нужно выходить плавно, следуя рекомендациям медиков.

По последним данным, общее число заразившихся в России с начала пандемии превысило 370 тысяч. За последние сутки было зафиксировано 8338 новых случаев инфицирования по всей.