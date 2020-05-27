Дом культуры «Ватутинки» отреставрируют в Москве 

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Дом культуры «Ватутинки» после реставрации станет современным центром с концертным залом, библиотекой и спортивной зоной. Об этом сообщила пресс-служба Москомархитектуры в среду, 27 мая.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнцова, после завершения работ здание получит новый облик в стиле лофт. Дом культурны расположен по адресу поселение Десеновское, улица Дмитрия Рябинкина, 13.

В пресс-службе уточнили, что сейчас здание выкрашено белой краской, все помещения нуждаются в ремонте, а после ремонта дом культуры полностью преобразится.

— Фасады украсит кирпичная кладка и брутальные вставки из металла, которые словно «сковывают» здание и дополнительно подчеркивают оконные проемы. Кровля частично будет эксплуатируемой, со смотровой площадки четвертого этажа будет открываться вид на прилегающую благоустроенную территорию, — сказал Сергей Кузнецов.

Он отметил, что к имеющимся растениям на участке дополнительно высадят другие насаждения. Вблизи дома организуют зоны отдыха — лавочки и беседки.

Внутри здания с главного входа посетители будут попадать в фойе, для работников и артистов организуют отдельный вход, добавили в пресс-службе.