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Дом культуры «Ватутинки» отреставрируют в Москве 

Вечерняя Москва и ещё 1 1 час назад
Дом культуры «Ватутинки» отреставрируют в Москве
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Дом культуры «Ватутинки» после реставрации станет современным центром с концертным залом, библиотекой и спортивной зоной. Об этом сообщила пресс-служба Москомархитектуры в среду, 27 мая.
По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнцова, после завершения работ здание получит новый облик в стиле лофт. Дом культурны расположен по адресу поселение Десеновское, улица Дмитрия Рябинкина, 13.
В пресс-службе уточнили, что сейчас здание выкрашено белой краской, все помещения нуждаются в ремонте, а после ремонта дом культуры полностью преобразится.
— Фасады украсит кирпичная кладка и брутальные вставки из металла, которые словно «сковывают» здание и дополнительно подчеркивают оконные проемы. Кровля частично будет эксплуатируемой, со смотровой площадки четвертого этажа будет открываться вид на прилегающую благоустроенную территорию, — сказал Сергей Кузнецов.
Он отметил, что к имеющимся растениям на участке дополнительно высадят другие насаждения. Вблизи дома организуют зоны отдыха — лавочки и беседки.
Внутри здания с главного входа посетители будут попадать в фойе, для работников и артистов организуют отдельный вход, добавили в пресс-службе.
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Новости Москвы , Сергей Кузнецов
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