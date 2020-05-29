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Полиция напомнила о запрете публичных акций в Москве 

Алиса Селезнёва и ещё 11 12 минут назад
Во время режима повышенной готовности, введенного на фоне пандемии коронавируса, запрещены любые акции протеста. Об этом напомнило ГУ МВД России по столице.
«Рамблер» писал, что ранее в Москве на 15 суток был арестован журналист Илья Азар, который провел пикет в поддержку основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. На акции протеста в поддержку Азара к зданию ГУ МВД Москвы вышли его коллеги. На них были составлены административные протоколы.
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Полиция сегодня выступила с предупреждением, «в связи с распространяющимися в сети Интернет призывами к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре Москвы».
«ГУ МВД России по Москве напоминает гражданам о том, что на территории города введен режим повышенной готовности, во время которого действуют определенные запреты и ограничения, в том числе связанные с проведением публичных мероприятий», — отмечается в сообщении.
В ведомстве призвали граждан воздержаться от участия в акциях протеста и предупредили, что «нарушители установленного режима будут привлечены к ответственности в соответствии с законом».
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Новости Москвы , Видео
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