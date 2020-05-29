Во время режима повышенной готовности, введенного на фоне пандемии коронавируса, запрещены любые акции протеста. Об этом напомнило ГУ МВД России по столице.

«Рамблер» писал, что ранее в Москве на 15 суток был арестован журналист Илья Азар, который провел пикет в поддержку основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. На акции протеста в поддержку Азара к зданию ГУ МВД Москвы вышли его коллеги. На них были составлены административные протоколы.

Полиция сегодня выступила с предупреждением, «в связи с распространяющимися в сети Интернет призывами к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре Москвы».

«ГУ МВД России по Москве напоминает гражданам о том, что на территории города введен режим повышенной готовности, во время которого действуют определенные запреты и ограничения, в том числе связанные с проведением публичных мероприятий», — отмечается в сообщении.

В ведомстве призвали граждан воздержаться от участия в акциях протеста и предупредили, что «нарушители установленного режима будут привлечены к ответственности в соответствии с законом».