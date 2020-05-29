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В Москве выявили более 175 тысяч человек с коронавирусом 

Мария Иванова и ещё 25 3 часа назад
В Москве выявили более 175 тысяч человек с коронавирусом
Фото: РИА Новости
За последние 24 часа в Москве выявили 2 332 человек с новым коронавирусом, за все время наблюдения в городе зарегистрировали 175 829 таких пациенов. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Накануне в Москве зарегистрировали 2054 новых пациента, за день до этого — 2140, еще днем ранее — 2830.
За все время в столице выздоровели 74 725 человек, 2 330 пациентов с коронавирусом скончались.
Как сообщал «Рамблер», Москва остается лидером по количеству выявленных пациентов с коронавирусом в России и по числу проводимых тестирований.
За ней следуют Подмосковье (37 503 человека выявлены, 7 333 из них выздоровели, 400 умерли) и Санкт-Петербург (15 215 выявлены, 5 113 излечились, 178 умерли).
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