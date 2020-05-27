В Москве запустили акцию «Добрые бейджи»

В столице запустили акцию «Добрые бейджи». Фотографы делают снимки врачей и персонала в медучреждениях города, а затем изготавливают для них бейджи. Их медики носят поверх защитных костюмов, чтобы пациенты видели лица врачей, даже когда они в масках. Сейчас для медработников изготовлено более 500 бейджей, очередная фотоссесия в рамках акции пройдет 28 мая.

Также на бейдже указан QR-код, с помощью которого можно попасть в чат-бот @doctor_cyberbot в мессенджере «Телеграм». В нем каждый пользователь сможет поблагодарить медицинских работников и поддержать пациентов. Чат-бот запустят 28 мая.

Кроме того, 14 июня, за неделю до Дня медицинского работника, в столице появятся арт-объекты. С их помощью москвичи смогут оставить пожелания и выразить благодарность медикам. Один из объектов будет сделан в виде большого сердца (открытки для пожеланий можно взять на месте у волонтера). Вторым объектом станет брендированное зеркало, горожане смогут сфотографироваться и опубликовать фото в социальных сетях с благодарностью врачам. Здесь также установят почтовый ящик для открыток.

В поддержку врачей запустят еще и трансляцию благодарностей на трех медиафасадах в центре города. Их можно будет увидеть на зданиях Центрального телеграфа (улица Тверская, дом 7), кинотеатра «Октябрь» (улица Новый Арбат, дом 24) и «Московского дома книги» (улица Новый Арбат, дом 8).

Одна из участниц проекта, Лиза Даринская, студентка РАНХиГС , занимается фотографией уже около пяти лет. Как только девушка узнала, что может помочь врачам, сразу позвонила организаторам.

«Врачи улыбались, глядя на то, как я с непривычки передвигаюсь в защитном костюме, — поделилась она. — Хоть и была заметна их сильная усталость, они очень радовались фотосессии, с удовольствием принимали участие в процессе. Несмотря ни на что, медики сохраняют невероятный оптимизм».

Присоединиться к команде волонтеров-фотографов, помочь проекту и узнать подробности проведения съемок можно, написав сообщение организаторам в социальной сети «Инстаграм». Акция проходит при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.