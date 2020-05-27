В Москве запустили акцию «Добрые бейджи»

В столице запустили акцию «Добрые бейджи». Фотографы делают снимки врачей и персонала в медучреждениях города, а затем изготавливают для них бейджи. Их медики носят поверх защитных костюмов, чтобы пациенты видели лица врачей, даже когда они в масках. Сейчас для медработников изготовлено более 500 бейджей, очередная фотоссесия в рамках акции пройдет 28 мая.
Также на бейдже указан QR-код, с помощью которого можно попасть в чат-бот @doctor_cyberbot в мессенджере «Телеграм». В нем каждый пользователь сможет поблагодарить медицинских работников и поддержать пациентов. Чат-бот запустят 28 мая.
Кроме того, 14 июня, за неделю до Дня медицинского работника, в столице появятся арт-объекты. С их помощью москвичи смогут оставить пожелания и выразить благодарность медикам. Один из объектов будет сделан в виде большого сердца (открытки для пожеланий можно взять на месте у волонтера). Вторым объектом станет брендированное зеркало, горожане смогут сфотографироваться и опубликовать фото в социальных сетях с благодарностью врачам. Здесь также установят почтовый ящик для открыток.
В поддержку врачей запустят еще и трансляцию благодарностей на трех медиафасадах в центре города. Их можно будет увидеть на зданиях Центрального телеграфа (улица Тверская, дом 7), кинотеатра «Октябрь» (улица Новый Арбат, дом 24) и «Московского дома книги» (улица Новый Арбат, дом 8).
Одна из участниц проекта, Лиза Даринская, студентка РАНХиГС, занимается фотографией уже около пяти лет. Как только девушка узнала, что может помочь врачам, сразу позвонила организаторам.
«Врачи улыбались, глядя на то, как я с непривычки передвигаюсь в защитном костюме, — поделилась она. — Хоть и была заметна их сильная усталость, они очень радовались фотосессии, с удовольствием принимали участие в процессе. Несмотря ни на что, медики сохраняют невероятный оптимизм».
Присоединиться к команде волонтеров-фотографов, помочь проекту и узнать подробности проведения съемок можно, написав сообщение организаторам в социальной сети «Инстаграм». Акция проходит при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.