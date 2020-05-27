Младше 45: кто заразился коронавирусом в Москве 

Более 50 процентов жителей Москвы , у которых коронавирус выявили за последние сутки, оказались младше 45 лет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

За последние сутки в городе выявили 2140 новых случаев коронавируса. За все время наблюдения в Москве зарегистрировали 171 443 человека с коронавирусом, 67 458 из них выздоровели, 2183 умерли.

По данным врачей, 42 процента новых пациентов — люди в возрасте от 18 до 45 лет, еще 8,4 процента — дети. Около 33,3 процента прироста составляют люди от 46 до 65 лет, десять процентов — от 66 до 79 лет, 6,3 процента — старше 80 лет.

Как писал «Рамблер», ранее в правительстве заявили, что средний возраст заразившихся коронавирусом в России составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин.