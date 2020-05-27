Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Младше 45: кто заразился коронавирусом в Москве 

Мария Иванова и ещё 66 27 мая 2020
Младше 45: кто заразился коронавирусом в Москве
Фото: ТАСС
Более 50 процентов жителей Москвы, у которых коронавирус выявили за последние сутки, оказались младше 45 лет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.
За последние сутки в городе выявили 2140 новых случаев коронавируса. За все время наблюдения в Москве зарегистрировали 171 443 человека с коронавирусом, 67 458 из них выздоровели, 2183 умерли.
По данным врачей, 42 процента новых пациентов — люди в возрасте от 18 до 45 лет, еще 8,4 процента — дети. Около 33,3 процента прироста составляют люди от 46 до 65 лет, десять процентов — от 66 до 79 лет, 6,3 процента — старше 80 лет.
Как писал «Рамблер», ранее в правительстве заявили, что средний возраст заразившихся коронавирусом в России составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин.
Видео дня. Тарзана пригласили поработать с «элитными телками»
Новости Москвы , Коронавирус , Коронавирус в Москве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Европе проверят Конституцию России
В Европе проверят Конституцию России
Украина сделала неожиданное заявление о Донбассе
Украина сделала неожиданное заявление о Донбассе
В Москве задержали пытавшегося поговорить с Путиным врача
В Москве задержали пытавшегося поговорить с Путиным врача
Из-за смерти афроамериканца в город США могут ввести войска
Из-за смерти афроамериканца в город США могут ввести войска
Москва разъяснила смертность от коронавируса
Москва разъяснила смертность от коронавируса
Видео
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
01:09
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
Происшествия Криминал
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
00:41
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
Общество Новости Москвы
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
00:23
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
Происшествия
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
00:29
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
Армия
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
00:47
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
Происшествия
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
00:47
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
Армия
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
00:51
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
Происшествия
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
00:48
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
00:33
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
Происшествия
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
00:45
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение