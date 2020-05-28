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Проценко оценил действия Москвы по борьбе с COVID-19 

РИА Новости и ещё 25 44 минуты назад
Проценко оценил действия Москвы по борьбе с COVID-19
Фото: РИА Новости
Принимаемые Москвой меры, связанные с предупреждением распространения коронавируса, позволили добиться глобального снижения летальности, а подробные данные патологоанатомического исследования погибших больных с COVID-19 позволили по-другому взглянуть на многие проблемы, сообщил РИА Новости главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Ранее департамент здравоохранения Москвы опубликовал данные по смертности от коронавируса в апреле 2020 года. Согласно данным ведомства, летальность от коронавируса в Москве за апрель составляет от 1,4% до 2,8%, что ниже, чем в Нью-Йорке (10%) и Лондоне (23%).
"Если вы помните, Москва начала готовиться к появлению COVID заблаговременно. Это были и медицинские патрули в аэропортах, это было перепрофилирование больниц, это были специальные обучающие программы для врачей. Я думаю, что во многом этот комплекс мероприятий и позволил нам добиться глобального снижения летальности", — сказал Проценко отвечая на вопрос, почему в Москве низкий уровень летальности.
Врач отметил, что все умершие с диагнозом коронавирус проходят обязательное патологоанатомическое исследование, которое позволяет детально разобраться в реальных причинах смерти пациента и ответить на главный вопрос — пациент умер от COVID-19 или с COVID.
"У нас были и есть пациенты с нетравматическими кровоизлияниями в головной мозг больших объемов, при этом причиной повреждения центральной нервной системы являются не тромбы и тромбозы, а кровоизлияния, и у пациентов с группой риска развития кровоизлияний совершенно очевидно, что небольшое по объему поражение легочной ткани и запредельное поражение головного мозга позволяет причиной смерти назвать не COVID, а именно нетравматическое кровоизлияние", — пояснил врач.
Проценко отметил, что данные после вскрытия позволили совершенно иначе взглянуть на многие проблемы, например, на проблему тромбоза у пациентов с коронавирусом. По его словам, стандартные подходы, стандартные дозировки лекарственных препаратов по профилактике образования тромбов оказались недостаточными, и данные исследований позволили перейти с дозировок профилактических на лечебные.
"Это привело к потрясающим результатам, к уменьшению частоты фатальных тромбозов и тромбоэмболии легочных артерий, которые являлись причиной смерти пациентов с коронавирусом", — отметил Проценко.
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Новости Москвы , РИА Новости , Нью-Йорк
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