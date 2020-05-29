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Музеи Москвы подготовились ко Дню защиты детей 

Вести Подмосковья и ещё 7 2 часа назад
Музеи столицы подготовились ко Дню защиты детей
Фото: Максим Денисов / mos.ru
Онлайн-мероприятия пройдут на интернет-площадках девяти учреждений культуры
В честь Международного дня защиты детей, который ежегодно отмечается 1 июня, девять музеев и галерей столичного Департамента культуры подготовили специальную онлайн-программу. Об этом пишут на официальном сайте мэра Москвы. Развлекать горожан собираются Музей моды, Биологический музей имени К. А. Тимирязева, Дом Гоголя и прочие площадки.
Все желающие смогут удаленно присоединиться к мероприятиям. Подготовлены мастер-классы, лекции и виртуальные экскурсии. Все интересное находится в социальных сетях музейных площадках и на их сайтах. Все действо будет проходить с 30 мая по 1 июня.
Полную программу мероприятий можно посмотреть на сайте столичного градоначальника и на сайте агентства «Мосгортур». Она рассчитана на людей всех возрастов.
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