Музеи столицы подготовились ко Дню защиты детей

Онлайн-мероприятия пройдут на интернет-площадках девяти учреждений культуры

В честь Международного дня защиты детей, который ежегодно отмечается 1 июня, девять музеев и галерей столичного Департамента культуры подготовили специальную онлайн-программу. Об этом пишут на официальном сайте мэра Москвы. Развлекать горожан собираются Музей моды, Биологический музей имени К. А. Тимирязева, Дом Гоголя и прочие площадки.

Все желающие смогут удаленно присоединиться к мероприятиям. Подготовлены мастер-классы, лекции и виртуальные экскурсии. Все интересное находится в социальных сетях музейных площадках и на их сайтах. Все действо будет проходить с 30 мая по 1 июня.

Полную программу мероприятий можно посмотреть на сайте столичного градоначальника и на сайте агентства «Мосгортур». Она рассчитана на людей всех возрастов.