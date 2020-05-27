Москвичи выберут название для чат-бота в метро

На страницах московского метрополитена в соцсетях идёт конкурс на выбор имени для будущего чат-бота, помощника пассажиров метро. Идеи принимаются до 5 июня. Самые интересные будут представлены на голосовании в проекте «Активный гражданин». Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Под публикацией с условиями конкурса уже предложили уже более 200 вариантов. Порядка 400 человек меньше, чем за две недели приняли участие в конкурсе на выбор имени для трёх вариантов внешности будущего помощника: мужчины, женщины и робота.

Женщину, к примеру, предлагали назвать Зинаидой в честь первой в СССР женщины — машиниста паровоза Зинаиды Троицкой. Также было предложено и множество других имён, связанных с названиями станций метро.