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Москвичи выбирают, как назвать чат-бот в метро 

Вести Подмосковья 50 минут назад
Москвичи выберут название для чат-бота в метро
Фото: Вести Подмосковья
На страницах московского метрополитена в соцсетях идёт конкурс на выбор имени для будущего чат-бота, помощника пассажиров метро. Идеи принимаются до 5 июня. Самые интересные будут представлены на голосовании в проекте «Активный гражданин». Об этом сообщается на сайте мэра столицы.
Под публикацией с условиями конкурса уже предложили уже более 200 вариантов. Порядка 400 человек меньше, чем за две недели приняли участие в конкурсе на выбор имени для трёх вариантов внешности будущего помощника: мужчины, женщины и робота.
Женщину, к примеру, предлагали назвать Зинаидой в честь первой в СССР женщины — машиниста паровоза Зинаиды Троицкой. Также было предложено и множество других имён, связанных с названиями станций метро.
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