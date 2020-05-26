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Третьяковская галерея подсчитала потери из-за коронавируса 

Lenta.ru и ещё 7 2 часа назад
Третьяковская галерея подсчитала потери из-за коронавируса
Фото: ТАСС
В Третьяковской галереи подсчитали потери из-за пандемии коронавируса. Музей потерял около трех миллионов евро за три месяца, сообщила глава галереи Зельфира Трегулова. Ее слова приводит «Интерфакс».
«Мы определили сразу же, с самого начала свои потери — это примерно 30 тысяч евро в день. Получается, мы в месяц теряем сумму в 900 тысяч евро», — сказала она.
Трегулова добавила, что общие потери музея за три месяца равны 2,7 миллиона евро.
По ее словам, потери составили около 90 процентов от прибыли музея за время закрытия. Сейчас в галерее работает только интернет-магазин. Недополученные денежные средства планировалось направить на развитие новых проектов.
При этом, отметила глава галереи, за время периода режима самоизоляции выросла аудитория музея за счет онлайн-платформ.
7 мая мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции до 31 мая, однако источники в мэрии не исключают, что в июне ситуация не изменится. С 12 мая в городе ввели обязательный режим использования масок и перчаток при нахождении в общественном транспорте и других общественных местах. За его нарушение предполагается штрафовать на 4 и 5 тысяч рублей.
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Новости Москвы , Зельфира Трегулова , Сергей Собянин , Интерфакс
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