Третьяковская галерея подсчитала потери из-за коронавируса 

Все новости на карте

В Третьяковской галереи подсчитали потери из-за пандемии коронавируса. Музей потерял около трех миллионов евро за три месяца, сообщила глава галереи Зельфира Трегулова . Ее слова приводит «Интерфакс».

«Мы определили сразу же, с самого начала свои потери — это примерно 30 тысяч евро в день. Получается, мы в месяц теряем сумму в 900 тысяч евро», — сказала она.

Трегулова добавила, что общие потери музея за три месяца равны 2,7 миллиона евро.

По ее словам, потери составили около 90 процентов от прибыли музея за время закрытия. Сейчас в галерее работает только интернет-магазин. Недополученные денежные средства планировалось направить на развитие новых проектов.

При этом, отметила глава галереи, за время периода режима самоизоляции выросла аудитория музея за счет онлайн-платформ.