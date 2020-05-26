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Москвичам напомнили об изменении пропускного режима с 27 мая 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Москвичам напомнили об изменении пропускного режима
Фото: ТАСС
Со среды, 27 мая, в Москве будут действовать только столичные цифровые пропуска. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства города.
Власти напомнили, что пропуска Московской области, оформленные ранее, с завтрашнего дня перестанут работать в Москве.
Получить рабочий или разовый цифровой пропуск можно на портале mos.ru, по СМС на номер 7377 или по телефону единой справочной службы правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77. Для поездок на личном или служебном автомобиле обязательно должен быть привязан его государственный номер, а для поездок на общественном транспорта — номер «Тройки», «Стрелки», социальной карты или месячного проездного билета. Сделать это нужно не позднее чем за пять часов до поездки.
С конца марта в Москве действует режим всеобщей самоизоляции: закрыты кафе, рестораны, торговые центры и салоны красоты. С 15 апреля в столице был введен пропускной режим для передвижения на личном и общественном транспорте.
За последние сутки в Москве выявили 2830 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 76 пациентов с подтвержденной инфекцией, выздоровели — 8033. Общее число заразившихся в столице превысило 169 тысяч. box#2344893
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Новости Москвы , Правительство Москвы , Mos.ru , Московская область
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