Москвичам напомнили об изменении пропускного режима

Со среды, 27 мая, в Москве будут действовать только столичные цифровые пропуска. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства города.

Власти напомнили, что пропуска Московской области , оформленные ранее, с завтрашнего дня перестанут работать в Москве.

Получить рабочий или разовый цифровой пропуск можно на портале mos.ru, по СМС на номер 7377 или по телефону единой справочной службы правительства Москвы : +7 (495) 777-77-77. Для поездок на личном или служебном автомобиле обязательно должен быть привязан его государственный номер, а для поездок на общественном транспорта — номер «Тройки», «Стрелки», социальной карты или месячного проездного билета. Сделать это нужно не позднее чем за пять часов до поездки.

С конца марта в Москве действует режим всеобщей самоизоляции: закрыты кафе, рестораны, торговые центры и салоны красоты. С 15 апреля в столице был введен пропускной режим для передвижения на личном и общественном транспорте.

За последние сутки в Москве выявили 2830 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 76 пациентов с подтвержденной инфекцией, выздоровели — 8033. Общее число заразившихся в столице превысило 169 тысяч. box#2344893