Как проектируется Бирюлевская линия метро 

На участке протяженностью 23 километра будет 10 станций.

Сергей Кузнецов. На отдельных участках Бирюлевская линия метро проектируется с прокладкой тоннелей на глубине 30 метров и более. Такая глубина предусмотрена при прохождении под жилыми кварталами, Москвой-рекой и в месте пересечения с Замоскворецкой линией, сообщил главный архитектор Москвы

«Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что жители близлежащих домов не почувствуют неудобств, связанных как с прокладкой тоннелей, так и с последующей эксплуатацией линии», — пояснил он.

Бирюлевская линия метро проектируется от станции ЗИЛ Московского центрального кольца (МЦК) в районы Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. На участке протяженностью 23 километра разместятся 10 станций с такими рабочими названиями, как «ЗИЛ», «Технопарк», «Кленовый бульвар», «Курьяново», «Москворечье», «Кавказский бульвар», «6-я Радиальная улица», «Липецкая», «Бирюлево» и «Бирюлево-Пассажирская». Линия пройдет по территориям нескольких районов столицы, среди которых Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Печатники, Царицыно, Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное.

По словам заместителя директора Института генплана Москвы Игоря Бахирева, строительство новой линии метро позволит существенно улучшить транспортное обслуживание южной части Москвы.

«Бирюлевская линия увеличит провозную способность системы метрополитена, разгрузит действующие Серпуховско-Тимирязевскую и Замоскворецкую линии, а также уменьшит нагрузку на улично-дорожную сеть, что положительно скажется и на экологии южных районов столицы», — подчеркнул он.

Бирюлевская линия метро соединит Большую кольцевую линию с Восточным и Западным Бирюлевом, а также с ТиНАО. Первый участок начнется на территории бывшей промзоны «ЗИЛ», здесь можно будет сделать пересадку с Московского центрального кольца. Затем поезда пойдут до проспекта Андропова. Кроме того, при проектировании станции на бывшем ЗИЛе строители заложат оборотные тупики. Сохранится возможность продления Бирюлевской ветки в сторону центра.

Следующий отрезок проложат под Москвой-рекой до Нагатинского Затона и соединят со станцией Большой кольцевой линии «Кленовый бульвар», а после протянут до Царицына (станцию планируется открыть рядом с одноименным жилым комплексом). В Бирюлеве Восточном станция метро войдет в состав транспортно-пересадочного узла на Липецкой улице, а в Бирюлеве Западном разместится в районе Востряковского проезда.

В дальнейшем новая линия может дойти до Щербинки. По предварительным подсчетам, ее протяженность составит 25 километров.