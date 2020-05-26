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2830 новых случаев Covid‑19 выявили в Москве 

РИАМО 1 час назад
2830 новых случаев Covid‑19 выявили в столице
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы, Максим Мишин
В столице за прошедшие сутки выявили 2830 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, за весь период в городе зарегистрировали 169 303 случая, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Москве.
За весь период с начала пандемии в столице после лечения выздоровело 61 619 человек. Скончались 2110 пациентов.
В России за сутки зарегистрировали 8915 случаев заражения. Из этого числа 41,1% случаев являются бессимптомными. Выздоровели 12 331 человек, зафиксировано 174 смертельных исхода.
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Новости Москвы , Общество
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