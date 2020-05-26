Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве снижается спрос на антисептики 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
В Москве снижается спрос на антисептики
Фото: РИА Новости
Спрос на антисептики в Москве, резко выросший в связи с пандемией коронавирусной инфекции, стал снижаться. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель столичного мэра Владимир Ефимов.
"Сейчас спрос закономерно снижается, и многие производители уменьшают объемы производства санитайзеров, а также возвращаются на зарубежные рынки", — сказал он. Ефимов проинформировал, что за два с половиной месяца предприятиями мегаполиса было выпущено свыше 10 млн упаковок антисептика, которые затем поступили в столичные аптеки и были выданы волонтерским организациям. При этом часть предприятий для выпуска антисептиков не только увеличили производственные мощности, но и даже перепрофилировала свою деятельность. "Эти меры позволили нам не допустить дефицита продукции для потребителей и даже обеспечивать этими средствами волонтеров", — заметил Ефимов.
В свою очередь в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений пояснили, что среди предприятий, успешно освоивших для себя новое направление, стала косметическая фабрика "Свобода", выделившая в конце марта дополнительные производственные мощности для выпуска антисептиков. Кроме того, как отметили в пресс-службе, компания Faberlic наладила производство дезинфицирующего геля для рук к середине апреля, пройдя все согласования за рекордные две недели. "По данным компании, меньше чем за полтора месяца с конвейера сошло уже более четырех миллионов флаконов. Часть продукции предприятие направило на благотворительность", — заметили в пресс-службе.
Видео дня. Потерявшая мужа скандальная блогерша увеличила грудь
ТАСС: последние новости
Эксперимент по использованию приложения вместо паспорта в Москве может начаться 1 июля Эксперимент по использованию приложения вместо паспорта в Москве может начаться 1 июля За сутки в Москве выздоровели после коронавируса рекордные 8 033 человека За сутки в Москве выздоровели после коронавируса рекордные 8 033 человека Власти Москвы заявили, что экономические потери города можно полноценно оценить в июле Власти Москвы заявили, что экономические потери города можно полноценно оценить в июле
Комментарии
Новости Москвы , Другое
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Китае нашли древний кувшин с неизвестной жидкостью
В Китае нашли древний кувшин с неизвестной жидкостью
Почему Европа боится сравнений Крыма с Палестиной?
Почему Европа боится сравнений Крыма с Палестиной?
Китай увидел российскую угрозу в Сибири
Китай увидел российскую угрозу в Сибири
Лежала голая возле мусорного бака
Лежала голая возле мусорного бака
Лепс ответил Пригожину о «бедных артистах»
Лепс ответил Пригожину о «бедных артистах»
Видео
Осквернившие Вечный огонь в Кронштадте вандалы попали на видео
00:37
Осквернившие Вечный огонь в Кронштадте вандалы попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео крушения вертолета Ми-8 на Чукотке
00:40
Опубликовано видео крушения вертолета Ми-8 на Чукотке
Происшествия
Опубликовано видео ограбления магазина немым инвалидом
00:26
Опубликовано видео ограбления магазина немым инвалидом
Происшествия В мире
Новые бронеавтомобили спецназа попали на видео
00:23
Новые бронеавтомобили спецназа попали на видео
Армия
Ликвидация последствий урагана попала на видео
00:33
Ликвидация последствий урагана попала на видео
Происшествия
Иркутский маньяк показал на видео убийства своих жертв
00:47
Иркутский маньяк показал на видео убийства своих жертв
Криминал Происшествия
Крушение Ми-8 попало на видео
00:38
Крушение Ми-8 попало на видео
Происшествия
Священник с водяным пистолетиком попал на видео
00:58
Священник с водяным пистолетиком попал на видео
В мире
Вандал разгромил мемориал ВОВ и попал на видео
01:36
Вандал разгромил мемориал ВОВ и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео обстоятельств убийства кубинки
01:43
Опубликовано видео обстоятельств убийства кубинки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение