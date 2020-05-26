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Пять пожарных депо откроют в Новой Москве до конца года 

Вечерняя Москва и ещё 1 1 час назад
Пять пожарных депо введут в ТиНАО до конца года
Фото: РИА Новости
В ТиНАО до конца 2020 года введут в эксплуатацию пять пожарных депо. Об этом сообщила пресс-служба департамента развития новых территорий Москвы со ссылкой на руководителя Владимира Жидкина во вторник, 26 мая.
По его словам, депо будут открыты в поселениях Краснопахорское, Вороновское, а поселках Щаповское, Роговское и Марушкинское. Каждое из строений будет рассчитано на 4 машиноместа.
— Также к пожарным депо в Щаповском и Краснопахорском введут подъездные дороги. Вместе с этим планируем установить энергоэффективное наружное освещение, светофорные объекты, дождевую канализацию, системы электроснабжения, — сказал Владимир Жидкин.
Он отметил, что в проекте также предусмотрено благоустройство и озеленение прилегающей территории. Глава департамента уточнил, что уже пять депо открыты в поселениях Московский, Михайлово-Ярцевское, Кленовское и других.
Кроме того, Владимир Жидкин уточнил, что за три года в Новой Москве планируют построить 12 пожарных депо.
В пресс-службе добавили, что в каждом депо предусмотрено все необходимое для пожарной службы, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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Новости Москвы , Владимир Жидкин , АГН "Москва"
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