Пять пожарных депо введут в ТиНАО до конца года

В ТиНАО до конца 2020 года введут в эксплуатацию пять пожарных депо. Об этом сообщила пресс-служба департамента развития новых территорий Москвы со ссылкой на руководителя Владимира Жидкина во вторник, 26 мая.

По его словам, депо будут открыты в поселениях Краснопахорское, Вороновское, а поселках Щаповское, Роговское и Марушкинское. Каждое из строений будет рассчитано на 4 машиноместа.

— Также к пожарным депо в Щаповском и Краснопахорском введут подъездные дороги. Вместе с этим планируем установить энергоэффективное наружное освещение, светофорные объекты, дождевую канализацию, системы электроснабжения, — сказал Владимир Жидкин.

Он отметил, что в проекте также предусмотрено благоустройство и озеленение прилегающей территории. Глава департамента уточнил, что уже пять депо открыты в поселениях Московский, Михайлово-Ярцевское, Кленовское и других.

Кроме того, Владимир Жидкин уточнил, что за три года в Новой Москве планируют построить 12 пожарных депо.

В пресс-службе добавили, что в каждом депо предусмотрено все необходимое для пожарной службы, сообщает агентство городских новостей «Москва».