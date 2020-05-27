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Соцпомощники оказали помощь москвичам более 400 тысяч раз 

Вести Подмосковья и ещё 13 1 час назад
Соцпомощники оказали помощь москвичам более 400 тыс. раз
Фото: официальный сайт мэра Москвы
Москвичи оставили заявки на оказание более чем 437 тысяч социальных услуг, пишут на официальном сайте столичного мэра. 90% из них уже выполнены. Заявки принимают сотрудники горячей линии. За все время карантина в Москве они приняли более миллиона звонков.
Москвичей и людей с хроническими заболеваниями призывают к осторожности. Их первыми попросили не выходить из дома, но и предложили поддержку в виде выполнения простых поручений. Например, можно попросить купить и доставить лекарства, привезти дрова на дачу, купить товары первой необходимости и так далее.
Москвичи чаще всего просили приобрести шампуни, пеленки и подгузники, спички, мыло и средства индивидуальной защиты. Социальные помощники привозили газеты и рассаду.
Обратиться за помощью можно по телефону: +7 (495) 870-45-09. Звонки принимаются ежедневно с 8 до 21 часа вечера.
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Новости Москвы , безработица
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