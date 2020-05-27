Соцпомощники оказали помощь москвичам более 400 тыс. раз

Москвичи оставили заявки на оказание более чем 437 тысяч социальных услуг, пишут на официальном сайте столичного мэра. 90% из них уже выполнены. Заявки принимают сотрудники горячей линии. За все время карантина в Москве они приняли более миллиона звонков.

Москвичей и людей с хроническими заболеваниями призывают к осторожности. Их первыми попросили не выходить из дома, но и предложили поддержку в виде выполнения простых поручений. Например, можно попросить купить и доставить лекарства, привезти дрова на дачу, купить товары первой необходимости и так далее.

Москвичи чаще всего просили приобрести шампуни, пеленки и подгузники, спички, мыло и средства индивидуальной защиты. Социальные помощники привозили газеты и рассаду.

Обратиться за помощью можно по телефону: +7 (495) 870-45-09. Звонки принимаются ежедневно с 8 до 21 часа вечера.