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Новые видеоэкскурсии по музеям столицы опубликовали на портале «Узнай Москву» 

Вечерняя Москва и ещё 11 4 часа назад
На портале «Узнай Москву» появились новые видеоэкскурсии
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Новые видеоэкскурсии по музеям столицы разместили на портале «Узнай Москву». Об этом сообщили в пресс-службе департамента инновационных технологий города.
— Теперь на портале можно посмотреть экспозиции Дарвиновского музея, музеев Владимира Высоцкого и Марины Цветаевой, познакомиться с историей усадьбы Голицыных и музея-заповедника Царицыно. Всего уже опубликованы онлайн-экскурсии более чем по 20 культурным площадкам, — отметила заместитель мэра Москвы в столичном правительстве Наталья Сергунина.
В частности, горожанам предложили посмотреть, как выглядит усадьба Влахернское-Кузьминки, и узнать ее историю. Также желающих пригласят на прогулку по Дарвиновскому музею. Москвичи увидят скелет пещерного медведя и прослушают лекцию о теории эволюции английского натуралиста Чарлза Дарвина.
Кроме того, виртуальные прогулки пройдут по музею «Царицыно», по дому Марины Цветаевой, государственному музею Владимира Высоцкого и Мемориальному музею Александра Скрябина. Участникам расскажут о творчестве известных людей и покажут вещи, в окружении которых они создавали свои произведения.
Все экскурсии можно найти в разделе «Музеи» на портале «Узнай Москву».
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Новости Москвы , Наталья Сергунина , Марина Цветаева , Правительство Москвы
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