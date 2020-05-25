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Волонтеры в Москве с 26 мая смогут посещать приюты для животных 

РИА Новости 19 минут назад
Волонтеры в Москве с 26 мая вновь смогут посещать 13 приютов для бездомных собак и кошек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
"С завтрашнего дня волонтеры смогут вновь посещать 13 городских приютов для бездомных собак и кошек — передавать лекарства, корма, другие необходимые вещи и, конечно, выгуливать своих подопечных питомцев", — сообщил мэр.
Собянин добавил, что потребность в допуске волонтеров очевидна, так как более двух месяцев изоляции питомцы приютов получали только стандартный уход. Теперь же волонтеры вновь принесут им человеческое тепло и заботу.
Кроме того, мэр добавил, что совместно с Общественной палатой Москвы и активистами зоо­защитных организаций был выработан регламент безопасного посещения приютов для безнадзорных животных.
Так для посещения приюта необходимо заранее оформить ID волонтера, который выдает ГБУ "Мосволонтёр". Для поездок в приют нужно получить волон­терский цифровой пропуск.
"Графики посещения приютов сформируют представители зоозащитных фондов. Каждый приют будет принимать не более 15 волонтеров ежедневно. Использование защитных масок и перчаток — строго обязательно", — отметил мэр.
Собянин добавил, что прошедшие выходные дни ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжала постепенно улучшаться и в ближайшее время планируется дальнейшее поэтапное смягчение действующих ограничений.
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Новости Москвы , Видео , Сергей Собянин
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