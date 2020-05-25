Собянин снял еще одно ограничение

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил еще одно ограничение в Москве: волонтеры в Москве с 26 мая смогут посещать приюты для животных. Об этом сообщается на сайте градоначальника в понедельник, 25 мая.
«С завтрашнего дня волонтеры смогут вновь посещать 13 городских приютов для бездомных собак и кошек — передавать лекарства, корма, другие необходимые вещи и, конечно, выгуливать своих подопечных питомцев», — написал он.
Мэр отметил, что власти Москвы в ближайшее время планируют дальнейшее поэтапное смягчение ограничительных мер.