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Собянин снял еще одно ограничение в Москве 

Lenta.ru и ещё 7 1 час назад
Собянин снял еще одно ограничение
Фото: ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил еще одно ограничение в Москве: волонтеры в Москве с 26 мая смогут посещать приюты для животных. Об этом сообщается на сайте градоначальника в понедельник, 25 мая.
«С завтрашнего дня волонтеры смогут вновь посещать 13 городских приютов для бездомных собак и кошек — передавать лекарства, корма, другие необходимые вещи и, конечно, выгуливать своих подопечных питомцев», — написал он.
Мэр отметил, что власти Москвы в ближайшее время планируют дальнейшее поэтапное смягчение ограничительных мер.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы
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