Moscow Flower Show впервые пройдет в режиме онлайн 

IX Московский международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show 2020 впервые пройдет в формате онлайн. Мероприятие состоится при поддержке столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды, ГБУ «Мосприрода» и Московской торгово-промышленной палаты.

С 26 июня по 5 июля любители и профессионалы из любой точки планеты смогут посетить виртуальные стенды 300 ведущих компаний в сфере ландшафтного дизайна из 20 стран мира, пообщаться с именитыми дизайнерами, архитекторами и флористами, а также оценить работы, представленные в конкурсной программе.

Крупнейшее в России событие в области садово-паркового искусства в этом году посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Темой конкурсной программы фестиваля станут «Сады мира». Свои проекты представят 30 ведущих российских и иностранных дизайнеров, в том числе модные отечественные модельеры — Алена Ахмадуллина и Денис Гуляев. Особое приглашение к участию получили ландшафтные команды из городов воинской славы.

Победителей фестиваля определит авторитетное международное жюри. Его по традиции возглавит судья Королевского садоводческого общества Великобритании Джеймс Александр-Синклер. Кроме него, оценивать работы участников будут вице-президент Фонда поддержки парков и садов Франции княгиня Мари-Соль де ла Тур д’Овернь и другие эксперты.

В рамках фестиваля пройдет V юбилейный детский общенациональный конкурс ландшафтного дизайна и садоводства «Планета цветов». Также впервые состоится соревнование для садоводов-любителей. А участникам студенческого конкурса Smart Garden предложат создать концепцию умного сада будущего, соединяющего актуальные идеи ландшафтного дизайна и современные технологии.

В этом году организаторы расширят образовательную часть фестиваля. В программе запланированы форумы, вебинары, мастер-классы, прямые эфиры и лекции профессионалов ландшафтной индустрии. Специальные мероприятия подготовили для детей с особенностями развития.

Для виртуальных посетителей будет организован маркетплейс, на котором представят товары ведущих российских и зарубежных производителей ландшафтной сферы.

Зарегистрироваться и принять участие в фестивале садово-паркового искусства, ландшафтного дизайна и садоводства можно на официальном сайте. Для гостей посещение бесплатное.

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Moscow Flower Show — это крупнейшее в России мероприятие в области садово-паркового искусства и ландшафтного дизайна. Фестиваль проводится с 2012 года. Ежегодно его посещают более 80 тысяч человек.