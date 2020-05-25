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Власти Москвы опровергли слухи о росте криминала в столице 

ИА Regnum и ещё 2 1 час назад
Власти рассказали о криминале в столице
Фото: РИА Новости
На сегодняшний день слухи об ухудшении криминогенной обстановки не соответствуют действительности. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Никакого ухудшения криминогенной обстановки в Москве нет. Мы внимательно следим за статистикой, которую нам дает ГУВД, и видим, что количество преступлений с участием иностранных граждан сокращается», — сказал Ефимов агентству РИА Новости.
По его словам, российские власти поручили продлить патенты для мигрантов на три месяца без необходимости их оплаты, а со стройкомпаниями договорились создать для работников комфортные условия для того, чтобы переждать самоизоляционный период.
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Новости Москвы , Происшествия , Владимир Ефимов , Правительство Москвы , МВД
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