Патриаршие пруды вошли в список самых загадочных мест РФ

Китайские СМИ восхитились бескрайними просторами и великолепными пейзажами России , а также отметили наличие большого числа "загадочных" мест в стране. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на местный портал.

Так, к наиболее таинственным они причислили Саамские лабиринты в Карелии, Китовую аллею на острове Итыгран, Кашкулакскую пещеру в Хакасии и Телецкое озеро на Алтае.

Автор также упомянут Васюганские болота в Западной Сибири как одни из самых больших болот в мире, а также гору Холатчахль на Урале, которую порой называют "горой мертвецов". Именно там в 1959 году пропала группа Дятлова.

В блоге также фигурирует Плещеево озеро, которое располагается в Переславле-Залесском. В материале отмечается, что местные жители считают его опасным и таинственным местом.