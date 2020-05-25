Как будут реанимировать торговлю в Москве

Следующий этап снятия карантинных мер в Москве — открытие непродовольственной торговли, после — сферы бытовых услуг, заявили в мэрии. По словам заммэра по вопросам экономполитики Владимира Ефимова, необходимо возобновить продажу товаров, производимых на перезапущенном производстве. Он также подчеркнул, что возвращение к работе будет постепенным.

Открытие непродовольственной торговли — следующий этап снятия ограничительных мер в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Промышленности невыгодно работать «на склад», ей начинает не хватать оборотных средств. Поэтому мы сейчас работаем над возможностью поэтапного возвращения к работе торговли», — отметил чиновник.

По словам Ефимова, непродовольственная торговля очень важна для экономики — в этой сфере занято много людей. Кроме того, это «очень важный, если не сказать ключевой» элемент цепочки проведения товаров «от производителя до потребителя».

«Когда у нас не работает непродовольственная торговля, то, хоть сама промышленность и открыта, это существенно ограничивает производство», — добавил заммэра.

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, традиционно представленная наибольшим количеством малых предприятий.

«Современный мегаполис невозможно представить без тех сервисов, которые он предлагает», — подчеркнул Ефимов.

Напомним, с сегодняшнего дня, 25 мая, в Москве возобновляется работа МФЦ «Мои документы» и сервисов каршеринга. Остальные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, продолжают действовать в столице до 31 мая.

Тремя днями ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала о перспективе открытия предприятий сферы услуг в столице. Она отметила, что соответствующее решение будет приниматься в зависимости от изменения эпидемиологической ситуации после открытия МФЦ. Заммэра подчеркнула, что МФЦ является одним из предприятий сферы услуг, поэтому власти будут смотреть на развитие ситуации. Ракова добавила, что другие предприятия сферы услуг разрабатывают меры по обеспечению безопасности после снятия ограничений.

В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом по санитарно-эпидемиологической обстановке заявил, что в городе необходимо сохранять режим ограничений, введенный для борьбы с коронавирусом. По его словам, надо продлить «масочный режим», пропускную систему, санитарную изоляцию, а также проведение защитных мероприятий в транспорте.

Кроме того, как считает градоначальник, необходимо строго следить за предприятиями, чтобы они соблюдали требования Роспотребнадзора . Это станет залогом того, что ситуация с коронавирусом в столице не ухудшится. Мэр сообщил, что коэффициент заболеваемости в Москве снизился до 0,97. Столице, по его мнению, удалось избежать худшего сценария развития пандемии.

Тогда же президент России Владимир Путин напомнил об угрозе второй волны коронавируса. По его словам, стоит прислушиваться к зарубежным и отечественным экспертам, которые предупреждают о вероятности второй волны заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

Он призвал не забывать об этой угрозе и быть готовыми к такому варианту развития событий. Ситуация в стране с COVID-19 стабилизируется, отметил глава государства. Наблюдается хоть и не устойчивая, но положительная динамика.

13 мая председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что ситуация с коронавирусом в столице соответствует критериям для начала первого этапа снятия ограничений, введенных из-за инфекции.

«Ситуация динамично меняется каждый день… На сегодняшний день Москва соответствует всем критериям», — добавил Шапошников.

Он также напомнил, что Роспотребнадзор предложил три этапа снятия введенных ограничений. В рамках первого россиянам должны разрешить занятия спортом и прогулки на улице, а также будут открыты некоторые магазины. На втором этапе гражданам разрешат гулять с родными, посещать заведения общепита с ограничением на количество посетителей и образовательные учреждения. Третий этап предполагает открытие парков и зон отдыха.