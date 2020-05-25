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Власти Москвы опровергли информацию о передаче данных из системы пропусков третьим лицам 

ТАСС 1 час назад
Власти Москвы опровергли информацию о передаче данных из системы пропусков третьим лицам
Фото: РИА Новости
Ранее СМИ сообщили, что пользователи сервиса якобы подписываются на передачу абсолютно всех данных любым третьим лицам, включая рассылку рекламы, на срок в 10 лет.
Обработка личных данных пользователей портала для проверки московских цифровых пропусков ведется в строгом соответствии с федеральным законом о персональных данных, сообщил ТАСС в понедельник руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Ранее СМИ сообщили, что пользователи данного сервиса якобы подписываются на передачу абсолютно всех данных "от IP-адреса до номера паспорта и названия работодателя" любым третьим лицам с практически любыми целями, включая рассылку рекламы, на срок в 10 лет.
"Согласие на обработку персональных данных, на которое соглашаются пользователи сервиса проверки цифровых пропусков на портале i.moscow, является типовым документом для всех пользователей IT-платформы Московского инновационного кластера. Хранение и обработка персональных данных пользователей портала i.moscow ведется в строгом соответствии с федеральным законом №152-ФЗ "О персональных данных", — сказал Фурсин.
Он пояснил, что данные, указанные при использовании сервиса на i.moscow, используются операторами (департаментом предпринимательства, департаментом информационных технологий и их подведомственными организациями) в процессах выдачи цифровых пропусков для работающих. В частности, при проверке достоверности сведений — работает ли человек в той организации, которую он указал при оформлении своего цифрового пропуска, или нет.
"В части направления материалов информационного характера стоит отметить, что именно посредством смс и email-рассылки пользователям сервисов i.moscow приходит информация о статусе изменений в его цифровом пропуске, которая также подпадает под понятие "информации и социальной рекламы". Помимо этого, мы рассылаем справочные материалы по борьбе и профилактике распространения вируса, что также подпадает под федеральный закон о рекламе и ее распространении", — сообщил руководитель департамента.

О ситуации

Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. В городе не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Позднее в список организаций, которые могут продолжать работу в условиях режима повышенной готовности, добавились объекты розничной торговли, реализующие медицинские и оптико-офтальмологические изделия (оборудование), а также компании, которые оказывают услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности.
Позже мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. С 15 апреля наличие таких пропусков стало обязательным. 12 мая возобновили работу промышленные предприятия и объекты строительства, а 25 мая — 88 офисов МФЦ и сервис каршеринга при условии аренды машины минимум на пять дней.
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Комментарии 1
Новости Москвы , Сергей Собянин , Алексей Фурсин , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС
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