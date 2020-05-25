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В Москве за сутки скончался 41 пациент с коронавирусом 

RT на русском 59 минут назад
В Москве за сутки скончался 41 пациент с коронавирусом
Фото: РИА Новости
В Москве за сутки скончался 41 пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией и диагнозом «пневмония». Общее число летальных случаев среди заболевших COVID-19 в столице возросло до 2034.
Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
Это минимальный показатель по летальности в столице после 7 мая, когда в городе умерли 39 пациентов с коронавирусом.
Накануне сообщалось о смерти 59 пациентов с COVID-19 в Москве.
В Роспотребнадзоре отмечали, что уровень циркуляции коронавирусной инфекции среди населения Москвы упал в четыре-пять раз.
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