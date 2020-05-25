Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Какие учреждения будут работать с 25 мая 

Mos.ru и ещё 2 2 часа назад
Какие учреждения будут работать с 25 мая
Фото: Mos.ru
Большинство будут принимать посетителей только по предварительной записи.
В понедельник, 25 мая, возобновляют прием посетителей некоторые государственные учреждения. Москвичи вновь смогут оформлять паспорта, водительские права и другие документы.

Права и паспорт

Начинают принимать посетителей 88 офисов «Мои документы». Попасть на прием можно только по предварительной записи. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru и обозначить в специальной форме причину, по которой вы планируете обратиться в учреждение.
Горожане смогут получить 144 услуги в офисах, расположенных в каждом округе столицы. Еще шесть услуг окажут сотрудники районных отделов МВД.
Во всех центрах можно будет подать документы на оформление водительского удостоверения, российского паспорта, встать на регистрационный учет по месту пребывания или по месту жительства. По предварительной записи в центрах госуслуг районов Нижегородский и Лефортово будут доступны услуги по кадастровому учету и регистрации прав на объекты недвижимости, находящиеся за пределами столицы, для физических лиц.
В 17 офисах будут оформлять документы по кадастровому учету и регистрации прав по заявлению от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Еще 84 услуги по-прежнему доступны пользователям в электронном виде на порталах mos.ru, gosuslugi.ru и на сайтах других ведомств.

Имущественные и семейные вопросы

Департамент городского имущества города Москвы возобновит прием заявлений на оказание государственных услуг и выдачу ответов по ранее поданным обращениям граждан. С 25 мая заработают отделения службы одного окна на улице Бахрушина (дом 18, строение 1) и в 1-м Красногвардейском проезде (дом 21, строение 1). Для обращения необходима предварительная запись.
Прием посетителей в службе одного окна по другим вопросам, включая обращения и очные консультации, пока проводиться не будет. Их можно будет по-прежнему подать через электронную приемную.
По особому графику продолжат работу отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания. Записаться на прием можно через портал госуслуг и по телефону справочной службы: +7 (495) 777-77-77.

Парковка и штраф

Сервисный центр «Московский транспорт», расположенный на Старой Басманной улице, возобновит свою работу с 25 мая. Часы работы останутся прежними — с понедельника по воскресенье с 08:00 до 20:00. Ранее, с 12 мая, уже начал работать сервисный центр, расположенный по адресу: улица 1905 года, дом 25.
Посетители центров могут подать обращение по вопросам, касающимся московского парковочного пространства, получить разрешение на возврат транспортного средства со спецстоянки, обжаловать постановление об административном правонарушении и получить консультации по другим вопросам.
В центре соблюдены все меры безопасности — в здании установили санитайзеры, на входе у посетителей будут измерять температуру тела, сотрудников обеспечат масками и перчатками. А специальные наклейки на полу и креслах напомнят о необходимости соблюдать социальную дистанцию.
С 12 мая город начал постепенное ослабление ограничительных мер. К работе вернулись промышленные предприятия и строительные организации, возобновилось строительство дорог, школ, детских садов и других важных объектов. Чтобы обезопасить работников предприятий, пассажиров общественного транспорта и посетителей магазинов, был введен масочный режим.
С 25 мая возобновляется оказание услуг по аренде автомобилей (каршеринга) на срок от пяти календарных дней. А у работодателей появилась возможность оформлять цифровые пропуска для сотрудников.
Видео дня. Голый мужчина поставил на уши Росгвардию
Mos.ru: последние новости
Сергей Собянин поручил увеличить объемы плановой медицинской помощи Сергей Собянин поручил увеличить объемы плановой медицинской помощи Сергей Собянин установил доплаты работникам, оказывающим социальные услуги на дому и в стационарных условиях Сергей Собянин установил доплаты работникам, оказывающим социальные услуги на дому и в стационарных условиях Сергей Собянин провел селекторное совещание с главами регионов о мерах по борьбе с коронавирусом Сергей Собянин провел селекторное совещание с главами регионов о мерах по борьбе с коронавирусом
Комментарии
Новости Москвы , МВД , Mos.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это троянский конь, которого Путин „дарит“ Украине»
«Это троянский конь, которого Путин „дарит“ Украине»
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
«Мясо и обломки костей»: экс-супруг Лолиты изувечен
«Мясо и обломки костей»: экс-супруг Лолиты изувечен
Баттл Шнуров-Пригожин взрывает интернет
Баттл Шнуров-Пригожин взрывает интернет
Медсестре в купальнике предложили новую работу
Медсестре в купальнике предложили новую работу
Видео
Опубликовано видео задержания устроивших перестрелку в Москве
01:17
Опубликовано видео задержания устроивших перестрелку в Москве
Происшествия Новости Москвы
Прятавшийся за мусоропроводом дикобраз попал на видео
01:05
Прятавшийся за мусоропроводом дикобраз попал на видео
Общество
Разборки 90-х: перестрелка в Москве
01:19
Разборки 90-х: перестрелка в Москве
Происшествия
Запуск ракеты-носителя «Союз-2» попал на видео
00:59
Запуск ракеты-носителя «Союз-2» попал на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с самым ожидаемым кино 2020
09:00
Опубликовано видео с самым ожидаемым кино 2020
Общество
Появилось видео оскорблений Пригожина и Шнурова
03:15
Появилось видео оскорблений Пригожина и Шнурова
Шоу-бизнес
Дебош в аэропорту Симферополя попал на видео
02:02
Дебош в аэропорту Симферополя попал на видео
Происшествия
Россияне сдвинули мешавший проехать пожарным автомобиль и попали на видео
02:05
Россияне сдвинули мешавший проехать пожарным автомобиль и попали на видео
Злоумышленники в Химках взорвали банкомат и попали на видео
00:24
Злоумышленники в Химках взорвали банкомат и попали на видео
Ту-142МЗ совершили полёт над Тихим океаном и попали на видео
00:32
Ту-142МЗ совершили полёт над Тихим океаном и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение