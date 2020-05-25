Какие учреждения будут работать с 25 мая 

Большинство будут принимать посетителей только по предварительной записи.

В понедельник, 25 мая, возобновляют прием посетителей некоторые государственные учреждения. Москвичи вновь смогут оформлять паспорта, водительские права и другие документы.

Права и паспорт

Начинают принимать посетителей 88 офисов «Мои документы». Попасть на прием можно только по предварительной записи. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru и обозначить в специальной форме причину, по которой вы планируете обратиться в учреждение.

Горожане смогут получить 144 услуги в офисах, расположенных в каждом округе столицы. Еще шесть услуг окажут сотрудники районных отделов МВД

Во всех центрах можно будет подать документы на оформление водительского удостоверения, российского паспорта, встать на регистрационный учет по месту пребывания или по месту жительства. По предварительной записи в центрах госуслуг районов Нижегородский и Лефортово будут доступны услуги по кадастровому учету и регистрации прав на объекты недвижимости, находящиеся за пределами столицы, для физических лиц.

В 17 офисах будут оформлять документы по кадастровому учету и регистрации прав по заявлению от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Еще 84 услуги по-прежнему доступны пользователям в электронном виде на порталах mos.ru, gosuslugi.ru и на сайтах других ведомств.

Имущественные и семейные вопросы

Департамент городского имущества города Москвы возобновит прием заявлений на оказание государственных услуг и выдачу ответов по ранее поданным обращениям граждан. С 25 мая заработают отделения службы одного окна на улице Бахрушина (дом 18, строение 1) и в 1-м Красногвардейском проезде (дом 21, строение 1). Для обращения необходима предварительная запись.

Прием посетителей в службе одного окна по другим вопросам, включая обращения и очные консультации, пока проводиться не будет. Их можно будет по-прежнему подать через электронную приемную.

По особому графику продолжат работу отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания. Записаться на прием можно через портал госуслуг и по телефону справочной службы: +7 (495) 777-77-77.

Парковка и штраф

Сервисный центр «Московский транспорт», расположенный на Старой Басманной улице, возобновит свою работу с 25 мая. Часы работы останутся прежними — с понедельника по воскресенье с 08:00 до 20:00. Ранее, с 12 мая, уже начал работать сервисный центр, расположенный по адресу: улица 1905 года, дом 25.

Посетители центров могут подать обращение по вопросам, касающимся московского парковочного пространства, получить разрешение на возврат транспортного средства со спецстоянки, обжаловать постановление об административном правонарушении и получить консультации по другим вопросам.

В центре соблюдены все меры безопасности — в здании установили санитайзеры, на входе у посетителей будут измерять температуру тела, сотрудников обеспечат масками и перчатками. А специальные наклейки на полу и креслах напомнят о необходимости соблюдать социальную дистанцию.

С 12 мая город начал постепенное ослабление ограничительных мер. К работе вернулись промышленные предприятия и строительные организации, возобновилось строительство дорог, школ, детских садов и других важных объектов. Чтобы обезопасить работников предприятий, пассажиров общественного транспорта и посетителей магазинов, был введен масочный режим.

С 25 мая возобновляется оказание услуг по аренде автомобилей (каршеринга) на срок от пяти календарных дней. А у работодателей появилась возможность оформлять цифровые пропуска для сотрудников.