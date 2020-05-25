Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичам рассказали о следующем этапе снятия ограничений 

Lenta.ru и ещё 3 55 минут назад
Назван следующий этап снятия ограничений в Москве
Фото: РИА Новости
Следующим этапом снятия ограничений в Москве станет открытие непродовольственный торговли, а затем сферы бытовых услуг. Об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, для экономики особенно важна непродовольственная торговля, так как в ней занято большое количество людей и она считается ключевым элементом товаропроводящей цепочки от производителя до потребителя.
Ефимов пояснил, что несмотря на разрешение на работу промышленности, закрытие непродовольственный торговли существенно ограничивает ее возможности.
«Промышленности невыгодно работать "на склад", ей начинает не хватать оборотных средств. Поэтому мы сейчас работаем над возможностью поэтапного возвращения к работе торговли», — рассказал заммэра.
Следующим шагом ослабления мер станет открытие сферы бытовых услуг: в ней занято традиционно наибольшее количество малых предприятий, также она очень влияет на жизнь в городе.
«Современный мегаполис невозможно представить без тех сервисов, которые он предлагает», — заключил Ефимов.
21 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в столице. Так, с 25 мая возобновляется работа МФЦ «Мои документы» и каршеринга. С 12 мая к работе вернулись предприятия промышленности и строительства.
По состоянию на 24 мая общее число заразившихся с начала пандемии в России выросло до 344 481. За весь период зафиксирован 3541 летальный исход, выздоровели 113 299 человек. За последние сутки зарегистрировано 8599 новых случаев инфицирования.
Видео дня. Над Сочи пролетело привидение
Последние новости
Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве Неизвестные открыли стрельбу на Каширском шоссе в Москве Неизвестные открыли стрельбу на Каширском шоссе в Москве Роспотребнадзор допустил начало снятия ограничений по коронавирусу в 44 регионах Роспотребнадзор допустил начало снятия ограничений по коронавирусу в 44 регионах
Комментарии
Новости Москвы , Общество , Владимир Ефимов , Сергей Собянин , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдена новая причина распространения коронавируса
Найдена новая причина распространения коронавируса
Медсестре в купальнике предложили новую работу
Медсестре в купальнике предложили новую работу
«Мясо и обломки костей»: экс-супруг Лолиты изувечен
«Мясо и обломки костей»: экс-супруг Лолиты изувечен
«Вероятность выжить 5 процентов»
«Вероятность выжить 5 процентов»
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
Видео
Россияне сдвинули мешавший проехать пожарным автомобиль и попали на видео
02:05
Россияне сдвинули мешавший проехать пожарным автомобиль и попали на видео
Злоумышленники в Химках взорвали банкомат и попали на видео
00:24
Злоумышленники в Химках взорвали банкомат и попали на видео
Ту-142МЗ совершили полёт над Тихим океаном и попали на видео
00:32
Ту-142МЗ совершили полёт над Тихим океаном и попали на видео
Массовая вечеринка нарушителей самоизоляции попала на видео
00:36
Массовая вечеринка нарушителей самоизоляции попала на видео
Опубликовано видео испытания лазерного оружия против беспилотников
00:14
Опубликовано видео испытания лазерного оружия против беспилотников
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
00:52
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
00:24
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
В Гидрометцентре сообщили о погодных аномалиях
01:15
В Гидрометцентре сообщили о погодных аномалиях
Погода Общество
Протестующие пришли к дому Зеленского
02:39
Протестующие пришли к дому Зеленского
В мире Украина
«Городские сумасшедшие бабки»: Миро о Собчак и Бузовой
02:01
«Городские сумасшедшие бабки»: Миро о Собчак и Бузовой
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение