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Подсчитано число оставшихся без работы из-за коронавируса москвичей 

Lenta.ru и ещё 24 38 минут назад
Подсчитано число безработных из-за COVID-19 москвичей
Фото: РИА Новости
Около миллиона москвичей не работают либо ограничены в своей трудовой деятельности из-за введенных в связи с распространением коронавируса ограничений. Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСC.
По его словам, порядка 15 процентов экономики столицы сейчас не активны, либо работают в ограниченном режиме. Эти данные относятся к сферам, на которые наложены прямые ограничения.
Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал новое поэтапное смягчение действующих ограничительных мер в Москве. По словам главы города, в прошедшие выходные ситуация с распространением коронавируса продолжила постепенно улучшаться.
21 мая Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в столице. Так, с 25 мая возобновляется работа МФЦ «Мои документы» и каршеринга. С 12 мая к работе вернулись предприятия промышленности и строительства.
По данным на 25 мая, в Москве выявлено 166473 случаев коронавируса. Умерли 2034 человека, выздоровели 53586. Всего в России зафиксировано 352 427 случаев коронавируса в 85 регионах. С начала пандемии в стране умерли 3633 человека, выздоровели 118 798.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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