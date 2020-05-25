Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Москвы оценили потери бюджета из-за пандемии 

RT на русском и ещё 18 1 час назад
Власти Москвы подсчитали убытки от эпидемии
Фото: РИА Новости
Бюджет Москвы из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на текущий момент недополучил 160 млрд рублей. Общие потери столицы могут достичь около 600 млрд рублей, отметил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«На текущий момент бюджет города уже потерял почти 160 млрд рублей. У нас минус 7% доходов относительно прошлого года, тогда как, согласно планам, мы должны были вырасти на 8%, по сравнению с 2019 годом», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, ожидается, что всего бюджет Москвы недополучит около 600 млрд рублей.
«Например, уже сегодня нефтегазовая отрасль забирает ту переплату по налогам, которую компании сделали на основании результатов прошлого года. Кроме того, существенную сумму своей прибыли недополучат финансовый и банковский секторы», — рассказал вице-мэр.
По его словам, это связано с разницей курсов валют, снижением деловой активности, а также падением темпов выдачи потребительских и ипотечных кредитов.
В апреле мэр Москвы Сергей Собянин подписал третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии.
На поддержку бизнеса в столице выделено 25 млрд рублей для компенсации части расходов на аренду и отсрочки по налогам.
Видео дня. Голый мужчина поставил на уши Росгвардию
RT на русском: последние новости
В Москве от коронавируса вылечились ещё 3746 человек В Москве от коронавируса вылечились ещё 3746 человек Воробьёв назвал следующий этап смягчения ограничений в Подмосковье Воробьёв назвал следующий этап смягчения ограничений в Подмосковье В Москве за сутки скончался 41 пациент с коронавирусом В Москве за сутки скончался 41 пациент с коронавирусом
Комментарии
Новости Москвы , Другое , Самоизоляция , Владимир Ефимов , Сергей Собянин , Правительство Москвы , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вдова Караченцева прозябает в нищете
Вдова Караченцева прозябает в нищете
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
Серябкина призналась, почему ушла от Фадеева
Серябкина призналась, почему ушла от Фадеева
Россия впервые без Украины построила стелс-фрегат
Россия впервые без Украины построила стелс-фрегат
«Две мумии»: хейтеры обсуждают фото Успенской и Бабкиной
«Две мумии»: хейтеры обсуждают фото Успенской и Бабкиной
Видео
Опубликовано видео драки авиапассажиров в Домодедове
00:48
Опубликовано видео драки авиапассажиров в Домодедове
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Казани
00:38
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Казани
Происшествия
Опубликовано видео задержания устроивших перестрелку в Москве
01:17
Опубликовано видео задержания устроивших перестрелку в Москве
Происшествия Новости Москвы
Прятавшийся за мусоропроводом дикобраз попал на видео
01:05
Прятавшийся за мусоропроводом дикобраз попал на видео
Общество
«Упырь из Ярославля» избил женщину за спущенную маску
01:11
«Упырь из Ярославля» избил женщину за спущенную маску
Происшествия
Разборки 90-х: перестрелка в Москве
01:19
Разборки 90-х: перестрелка в Москве
Происшествия
Запуск ракеты-носителя «Союз-2» попал на видео
00:59
Запуск ракеты-носителя «Союз-2» попал на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с самым ожидаемым кино 2020
09:00
Опубликовано видео с самым ожидаемым кино 2020
Общество
Появилось видео оскорблений Пригожина и Шнурова
03:15
Появилось видео оскорблений Пригожина и Шнурова
Шоу-бизнес
Дебош в аэропорту Симферополя попал на видео
02:02
Дебош в аэропорту Симферополя попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение