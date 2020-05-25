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Отделы ЗАГС продолжают работать по особому графику. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Столичные отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания продолжают работу по особому графику, на который перешли в конце марта. Это было сделано в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Прием граждан ведется только по предварительной записи, чтобы избежать массового скопления людей. Регистрации брака проходят в неторжественной обстановке — без гостей и фотографов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в учреждениях регулярно проводят дезинфекцию помещений. Сотрудники обеспечены масками, респираторами и перчатками. Посетители могут пользоваться антисептическими средствами.