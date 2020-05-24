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Как работают ветеринарные клиники Москвы во время режима ограничений 

Mos.ru и ещё 3 2 часа назад
Как работают ветеринарные клиники Москвы в пандемию
Фото: mos.ru
Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в столичных ветеринарных клиниках принят ряд профилактических мер. В помещениях установлены бактерицидные рециркуляторы для обеззараживания воздуха и дозаторы с антисептиком. Проводится регулярная уборка с использованием дезинфицирующих средств. Посетители обязаны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра.
Персонал клиник обеспечен всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты: масками и перчатками. В начале каждого дня у сотрудников измеряют температуру. Людей с повышенной температурой не допускают к работе и направляют в медицинское учреждение.
В настоящее время для оказания помощи домашним животным в государственных ветеринарных клиниках Москвы работают свыше 130 ветеринарных специалистов.
Как получить ветеринарную помощь
Государственные ветеринарные клиники Москвы работают по предварительной записи. Жителям столицы рекомендуют заранее проконсультироваться с ветврачом по телефону и не планировать визит без крайней необходимости. Записаться в ветклинику можно с помощью mos.ru или мобильного приложения «Госуслуги Москвы». В случае, если прием в клинике закрыт, это отобразится в системе и будут показаны лечебницы, которые работают.
Для консультации со специалистом можно позвонить по телефону неотложной ветеринарной помощи: +7 (495) 612-04-25. По этому же телефону в случае необходимости можно вызвать ветеринара на дом.
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Новости Москвы , Mos.ru
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