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В Берлине выразили готовность разместить пациентов с коронавирусом из Москвы 

ТАСС и ещё 2 29 минут назад
Берлин готов лечить пациентов с COVID-19 из Москвы
Фото: ТАСС
Правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер предложил Москве, которая является городом-побратимом германской столицы, направить на лечение в ФРГ пациентов с коронавирусом. Об этом градоначальник сообщил в опубликованном в воскресенье вечером интервью изданию "Тагесшпигель".
"Вместе с [клиникой] "Шарите" мы сделали Италии предложение [о размещении пациентов], которое в конечном итоге не было принято. Вместо этого наша университетская клиника приняла пациентов из Франции, за что президент Эмманюэль Макрон несколько дней назад письменно поблагодарил нас", — отметил Мюллер.
"Мы готовы и впредь оказывать помощь, если у наших клиник будут для этого возможности. Я передал соответствующее предложение также нашему городу-партнеру Москве", — сказал правящий бургомистр.
По его словам, пока реакции на предложение не последовало.
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась на большинство стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.
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Комментарии 2
Новости Москвы , Массовые беспорядки , Михаэль Мюллер , Эмманюэль Макрон , ВОЗ , Германия
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