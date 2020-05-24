Берлин готов лечить пациентов с COVID-19 из Москвы

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Правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер предложил Москве , которая является городом-побратимом германской столицы, направить на лечение в ФРГ пациентов с коронавирусом. Об этом градоначальник сообщил в опубликованном в воскресенье вечером интервью изданию "Тагесшпигель".

"Вместе с [клиникой] "Шарите" мы сделали Италии предложение [о размещении пациентов], которое в конечном итоге не было принято. Вместо этого наша университетская клиника приняла пациентов из Франции, за что президент Эмманюэль Макрон несколько дней назад письменно поблагодарил нас", — отметил Мюллер.

"Мы готовы и впредь оказывать помощь, если у наших клиник будут для этого возможности. Я передал соответствующее предложение также нашему городу-партнеру Москве", — сказал правящий бургомистр.

По его словам, пока реакции на предложение не последовало.