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Девятая дезинфекция прошла в столице 

Российская Газета 1 час назад
Девятая дезинфекция прошла в столице
Фото: ТАСС
В Москве в субботу прошла девятая с конца марта масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.
"Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции силами специалистов комплекса городского хозяйства проведена единовременная дезинфекция всех дорог и общественных пространств. Общая площадь обработанной территории составила свыше 300 миллионов квадратных метров", — отметил Петр Бирюков.
По его словам, была проведена сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов.
"Особое внимание уделили территориям лечебно-профилактических учреждений, территорий перед входом в метро и зданий входных групп станций, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта.
Кроме того, тщательно продезинфицированы общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.
В общей сложности в проведении дезинфекции было задействовано около 70 тысяч сотрудников коммунальных служб, более 4,5 тысячи единиц поливомоечной техники и более 10 тысяч различных распылителей.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что для проведения дезинфекции используются специальные дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. Они совершенно безопасны для людей и животных, широко используются для дезинфекции контактных поверхностей в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания.
Заместитель мэра напомнил, что также ежедневно в Москве проводится дезинфекция всех подъездов многоквартирных домов. Дезинфицирующими препаратами тщательно обрабатываются входные группы, домофоны, лестничные пролеты, перила, пандусы, почтовые ящики, окна, мусоропроводы, лифты, тамбуры и двери квартир.
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Новости Москвы , Петр Бирюков , Роспотребнадзор
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