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Маслянистое пятно образовалось на Москве-реке в районе Красногорска 

Вечерняя Москва и ещё 10 1 час назад
Маслянистое пятно образовалось на Москве-реке
Фото: pixabay.com
Маслянистое пятно появилось на Москве-реке в месте впадения реки Банька в районе Красногорска. В связи с этим Министерство экологии и природопользования Подмосковья провело обследование акватории водоема. Об этом рассказали в ведомстве.
Отмечается, что в министерстве рассматривают сразу несколько причин загрязнения — от незаконного слива сточных вод до сброса топлива с судна, передает РИА Новости.
Также в МЧС России по Московской области рассказали агентству, что протяженность радужной пленки вдоль береговой линии реки составила 500 метров, а пятно вдоль береговой линии Москва-реки — 30 на 10 метров. Спасатели устранили угрозу дальнейшего распространения пленки по водной поверхности. Пятно, в свою очередь, засыпали нефтепоглощающим сорбентом.
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Новости Москвы , Другое , Экология , МЧС , РИА Новости , Красногорск
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