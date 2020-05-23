Маслянистое пятно образовалось на Москве-реке

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Маслянистое пятно появилось на Москве-реке в месте впадения реки Банька в районе Красногорска . В связи с этим Министерство экологии и природопользования Подмосковья провело обследование акватории водоема. Об этом рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в министерстве рассматривают сразу несколько причин загрязнения — от незаконного слива сточных вод до сброса топлива с судна, передает РИА Новости.