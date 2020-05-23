«Крокодил Гитлера» умер в Москве

В московском зоопарке скончался миссисипский аллигатор Сатурн, который якобы принадлежал самому Гитлеру, сообщается на страницах зоопарка в социальных сетях. Стоит отметить, что крокодил умер в возрасте 84 года, что весьма много для представителя этого вида. Обычно аллигаторы живут по 30-50 лет. Крокодил Сатурн родился в США в 1936 году, позднее его доставили в Берлинский зоопарк, из которого он сбежал после бомбардировки в 1943 году. Где крокодил скрывался три года — неизвестно. Британцы нашли его в 1946 году и передали СССР. Так легенда поселилась в московском зоопарке.

После появления Сатурна в зоопарке родилась легенда, что он был в личной коллекции Гитлера.

«Однако даже если чисто теоретически он и принадлежал кому-то — животные не причастны к войне и политике, абсурдно обвинять их в людских грехах», — утверждают работники зоопарка.

Зверь был очень разборчив в еде и запоминал доверенных ему киперов, обожал массаж щеткой, а если ему что-то не нравилось, мог разгрызть металлические хваталки для подачи корма и бетонные декорации. Сатурна обещают увековечить в Дарвиновском музее/