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«Крокодил Гитлера» умер в Москве 

Майк Габриелян и ещё 18 24 минуты назад
В Московском зоопарке скончался крокодил-долгожитель Сатурн, который, по слухам, принадлежал Гитлеру. О смерти 84-летнего хищника зоопарк сообщил в соцсети.
Сатурн — уроженец США, миссисипский аллигатор. Родился в 1936 году. Малышом его привезли в Европу. Он жил в Берлинском зоопарке, но после бомбардировки в 1943 году сбежал оттуда и три года скитался в неизвестности. В 1946 году рептилию обнаружили английские солдаты и передали СССР. Аллигатора поселили в московском зоопарке. Тогда же появилась легенда, что Сатурн был личным крокодилом Гитлера. Животное обрело невероятный успех у посетителей.
«Почти сразу родился миф о том, что он якобы был в коллекции Гитлера, а не в Берлинском зоопарке. Однако даже если чисто теоретически он и принадлежал кому-то — животные не причастны к войне и политике, абсурдно обвинять их в людских грехах.
Московскому зоопарку выпала честь содержать Сатурна 74 года. Мы старались ухаживать за почтенным аллигатором максимально бережно и предупредительно», — пишут сотрудники зоопарка.
Они добавляют, что крокодил прибыл в зоосад сразу после Победы и успел встретить её 75-летие. Он видел многих из сотрудников ещё детьми. Зверь умер в 84 года, что много для представителя этого вида. Обычно аллигаторы живут по 30-50 лет.
Миссисипский аллигатор, или щучий аллигатор — один из двух известных видов аллигаторов. Обитает в Северной Америке и считается эндемичным для юго-восточной части США.
3,5-метровый Сатурн имел 200 кг веса. Он был весьма умен: запоминал тех, кто его кормит, обожал массаж щеткой. Если рептилии что-то не нравилось, он начинал грызть металлические предметы в клетке в знак протеста.
Память Сатурна пообещали увековечить в Дарвиновском музее.
Ранее «Рамблер» сообщал, что схватка крокодила и пяти львиц попала на видео.
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Новости Москвы , Видео , США
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