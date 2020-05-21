Собянин объявил о послаблениях по режиму COVID-19 в Москве

Мэр российской столицы Сергей Собянин объявил о новом смягчении ограничительных мер, принятых в целях противодействия распространению коронавируса. Об этом градоначальник написал на своём сайте.

По словам Собяинина, снижение заболеваемости COVID-19 в мегаполисе позволяет продолжить постепенное «открытие» экономики и возобновление работы организаций. Согласно указу, в частности, с 25 мая вновь открываются 88 центров «Мои документы» в наиболее густонаселенных районах города.

Попасть в эти МФЦ можно будет исключительно по предварительной записи.

С 25 мая также возобновляется работа каршеринга, но автомобиль можно будет взять в аренду минимум на пять дней. С 27 мая для передвижения по столице станут действительны только московские цифровые пропуска.

По словам Собянина, это необходимо для упрощения контроля и создания одноканальной системы. Жители других регионов могут оформить пропуска уже сегодня.