У каждого седьмого москвича находят иммунитет к COVID

По предварительным данным, каждый седьмой житель Москвы имеет антитела к коронавирусу. Об этом 22 мая заявил председатель консультационного совета центра развития здравоохранения московской школы управления «Сколково» Юрий Крестинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Речь идет о тестах на антитела к коронавирусу, которые провели в столице. Предварительные данные показали, что каждый седьмой житель Москвы мог либо переболеть COVID-2019, либо быть бессимптомным носителем коронавируса.