Пропуска москвичей на «удаленке» могут аннулировать

Работодатели могут аннулировать цифровые пропуска тех сотрудников, чье присутствие на рабочих местах не является обязательным. Соответствующее разрешение содержит указ мэра Москвы Сергея Собянина , сообщается на сайте градоначальника.

Так руководители смогут прекратить действие пропусков с 21 мая.

Данная мера может быть принята в связи с тем, что работодатели обязаны минимизировать число присутствующих на рабочих местах сотрудников.

"В рамках реализации указанных мер работодатель вправе аннулировать цифровые пропуска работникам", — говорится в заявлении.

Пропускной режим начал действовать в Москве с 15 апреля. Горожане, которые передвигаются по столице на личных автомобилях, общественном транспорте или такси, обязаны получать электронные пропуска через сайт мэрии.