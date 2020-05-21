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Пропуска работающих на «удаленке» москвичей могут аннулировать 

Газета.Ru и ещё 4 2 часа назад
Пропуска москвичей на «удаленке» могут аннулировать
Фото: depositphotos.com
Работодатели могут аннулировать цифровые пропуска тех сотрудников, чье присутствие на рабочих местах не является обязательным. Соответствующее разрешение содержит указ мэра Москвы Сергея Собянина, сообщается на сайте градоначальника.
Так руководители смогут прекратить действие пропусков с 21 мая.
Данная мера может быть принята в связи с тем, что работодатели обязаны минимизировать число присутствующих на рабочих местах сотрудников.
"В рамках реализации указанных мер работодатель вправе аннулировать цифровые пропуска работникам", — говорится в заявлении.
Пропускной режим начал действовать в Москве с 15 апреля. Горожане, которые передвигаются по столице на личных автомобилях, общественном транспорте или такси, обязаны получать электронные пропуска через сайт мэрии.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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