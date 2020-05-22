Ракова рассказала об открытии сферы услуг в Москве

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Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала о перспективе открытия предприятий сферы услуг в столице. Об этом она заявила в эфире «России 24».

Она отметила, что соответствующее решение будет приниматься в зависимости от изменения эпидемиологической ситуации после открытия МФЦ.

Заммэра подчеркнула, что МФЦ является одним из предприятий сферы услуг, поэтому власти будут смотреть на развитие ситуации после.

Ракова добавила, что другие предприятия сфер услуг разрабатывают меры по обеспечению безопасности после снятия ограничений.