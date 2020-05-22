Коронавирус атаковал москвичей младше 45 

Более 50 процентов москвичей, у которых коронавирус выявили за последние сутки, оказались младше 45 лет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

За последние сутки в городе выявили 2988 новых случаев коронавируса. За все время наблюдения в Москве зарегистрировали 158 207 человек с коронавирусом, 43 582 из них выздоровели, 1 867 скончались.

По данным врачей, 43,5 процента новых пациентов — люди в возрасте от 18 до 45 лет, еще 7,5 процента — дети. Около 33,5 процента прироста составляют люди от 46 до 65 лет, 10,2 процента — от 66 до 79 лет, 5,3 процента — старше 80 лет.

Как писал «Рамблер», ранее власти оценили средний возраст заразившихся коронавирусом в России в 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин.