На лечении в Коммунарке находятся более 200 человек 

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На лечении в больнице в подмосковной Коммунарке находятся 205 человек, следует из статистики, опубликованной главным врачом учреждения Денисом Проценко в Facebook.

При этом у 202 пациентов диагностирована внебольничная пневмония, у 135 — коронавирус нового типа, свидетельствуют данные статистики. За сутки в учреждение поступили 12 человек.

По состоянию на 23 мая, в России зафиксировано 335 882 случая новой коронавирусной инфекции, из них 3388 — с летальным исходом. Вылечились 107 936 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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