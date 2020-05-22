Собянин призвал продлить режим самоизоляции в Москве 

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Москве надо сохранять строгие санитарные меры для борьбы с коронавирусом — самоизоляцию, масочный режим и пропуска, считает мэр Сергей Собянин

"Мы считаем, что необходимо продолжать проведение достаточно строгих мер, требований по санитарной изоляции, самоограничения, требования по масочному режиму по отношению к гражданам, к населению. Продолжать выдачу электронных пропусков, требования по санитарно-защитным мероприятиям в транспорте и так далее. И конечно, достаточно жесткие требования по работе предприятий, для того чтобы они соблюдали все санитарные требования, предъявляемые Роспотребнадзором", — сказал Собянин на совещании у президента России по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

"Это будет своего рода гарантией того, что мы не ухудшим ситуацию, а наоборот, позволит нам и дальше раскрывать те или иные сферы экономики и стабилизировать жизнь мегаполиса", — добавил он.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.