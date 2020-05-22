Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичам расскажут о самых знаковых мостах столицы 

Вечерняя Москва и ещё 6 4 часа назад
Москвичам расскажут о самых знаковых мостах столицы
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»
Туристический портал Discover.Moscow подготовил подборку о самых знакомых мостах столицы. На сайте разместят информацию о том, как строились мосты и каковы их главные особенности, а также пользователи узнают об архитекторах, занимающихся строительством.
Так, все желающие смогут узнать, почему Крымский мост получил такое название и как его прозвали в народе, что связывает Краснолужский и Лужнецкий мосты, почему Большой Каменный мост «такой дорогой» и какие известные люди гуляли по нему.
Помимо этого, в подборке будет указано, сколько мостов было построено в Москве за последние годы и какой мост самый длинный. Пользователи узнают также разные факты о Патриаршем, Всехсвятском и Лужнецком мостах, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Видео дня. Зачем сотрудники МЧС стригут траву маникюрными ножницами
Вечерняя Москва: последние новости
Столичные власти проверят жалобу супругов на штрафы при выходе на балкон Столичные власти проверят жалобу супругов на штрафы при выходе на балкон Еще 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве Еще 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве Еще 2900 человек вылечились от коронавируса в Москве Еще 2900 человек вылечились от коронавируса в Москве
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Ливии заметили российские истребители из Сирии
В Ливии заметили российские истребители из Сирии
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
Появились новые фото «медсестры в купальнике»
Появились новые фото «медсестры в купальнике»
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Раскрыты подробности гибели сына Моргуновой
Раскрыты подробности гибели сына Моргуновой
Видео
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
00:34
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
00:36
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
00:46
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
Армия
Пара получила штраф на 44 тысячи и попала на видео
03:23
Пара получила штраф на 44 тысячи и попала на видео
Общество
Новая линия по производству масок попала на видео
01:42
Новая линия по производству масок попала на видео
Общество
Опубликовано видео падения метеорита в Сибири
00:46
Опубликовано видео падения метеорита в Сибири
Происшествия
МЧС подстригло траву ножницами и попало на видео
01:01
МЧС подстригло траву ножницами и попало на видео
Общество
Пожелавшая собакам «сдохнуть» глава Алушты попала на видео
00:26
Пожелавшая собакам «сдохнуть» глава Алушты попала на видео
Политика
Издатель «Флирта» заработал на проституции 47 млн рублей
01:17
Издатель «Флирта» заработал на проституции 47 млн рублей
Происшествия Криминал
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
06:20
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение