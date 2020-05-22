Москвичам расскажут о самых знаковых мостах столицы 

Туристический портал Discover.Moscow подготовил подборку о самых знакомых мостах столицы. На сайте разместят информацию о том, как строились мосты и каковы их главные особенности, а также пользователи узнают об архитекторах, занимающихся строительством.

Так, все желающие смогут узнать, почему Крымский мост получил такое название и как его прозвали в народе, что связывает Краснолужский и Лужнецкий мосты, почему Большой Каменный мост «такой дорогой» и какие известные люди гуляли по нему.

Помимо этого, в подборке будет указано, сколько мостов было построено в Москве за последние годы и какой мост самый длинный. Пользователи узнают также разные факты о Патриаршем, Всехсвятском и Лужнецком мостах, сообщает официальный сайт мэра Москвы.