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Ж/Д станцию Каланчевская ждет масштабная реконструкция 

Москва меняется и ещё 1 4 часа назад
Ж/Д станцию Каланчевская ждет реконструкция
Фото: профиль Сергея Собянина во «Вконтакте»
Действующая железнодорожная станция Каланчевская будет модернизирована в рамках проекта Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Обновленная станция станет ядром крупного транспортного узла. Пассажиры смогут совершать удобные пересадки между МЦД-2 и МЦД-4. Также в шаговой доступности находятся станция метро «Комсомольская» и три вокзала — Ленинградский, Ярославский и Казанский. В новом едином подземном вестибюле разместят кассовые павильоны, санитарные комнаты, эскалаторы и лифты для маломобильных людей. Работы уже начались. На время проведения реконструкции для пассажиров построили временную платформу и пешеходный мост», — отметил Андрей Бочкарев.
Напомним, реконструкцию 4 км участка «Каланчевская — Курская» второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) завершат в 2023 году. Между Каланчевской и Курской проведут реконструкцию двух железнодорожных путей, а также построят III и IV главные пути. Это позволит в 2,5 раза увеличить пропускную способность участка, по которому сейчас ходят поезда МЦД-2. В перспективе к ним добавятся поезда МЦД-4, который свяжет Киевское и Горьковское направления МЖД.
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Новости Москвы , Андрей Бочкарев
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