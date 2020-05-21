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В Москве с 25 мая возобновят работу сервисы каршеринга, сдающие машины на более пяти дней 

ТАСС и ещё 12 28 минут назад
В Москве возобновят работу сервисы каршеринга
Фото: РИА Новости
Компании каршеринга, предоставляющие услуги аренды автомобилей не менее чем на 5 дней, смогут возобновить работу с 25 мая. Об этом сообщается в четверг в указе мэра Москвы, опубликованном на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"С 25 мая 2020 г. не подлежит приостановлению оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга) на срок не менее чем на 5 календарных дней при соблюдении следующих условий: обеспечение проверки наличия у получателя услуги цифрового пропуска, буквенно-числового кода для передвижения по территории города Москвы; предоставление в ГИС ЕРНИС сведений в порядке и сроки, установленные Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы; передача автомобилей новому получателю услуги только после проведения дезинфекции автомобиля, в том числе внутренних частей автомобиля и внешних поверхностей автомобиля, с которыми контактируют получатели услуг", — говорится в документе.
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