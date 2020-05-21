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В Москве обяжут использовать маски на железнодорожных вокзалах 

РИА Новости и ещё 15 1 час назад
В Москве введут новые правила на вокзалах
Фото: РИА Новости
Маски и перчатки с 25 мая обязательны на железнодорожных вокзалах Москвы, соответствующий указ под подписью Сергея Собянина опубликован на сайте мэра и правительства города.
"С 25 мая 2020 г. использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) при нахождении на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта (железнодорожные вокзалы, станции, пассажирские платформы, пешеходные настилы, мосты и тоннели)", — говорится в документе.
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