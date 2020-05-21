Московское метро открыло интернет-магазин сувениров 

Московский метрополитен открыл интернет-магазин сувениров с собственной символикой. Об этом сообщил ТАСС в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Сувениры московского метрополитена — это отличный подарок, мы хотим, чтобы доступ к ним был у всех, даже во время самоизоляции. Поэтому открыли интернет-магазин, где можно заказать продукцию на дом. Наша цель — как можно больше услуг перенести в онлайн. Думаю, кто-то скучает по привычной жизни и по метро тоже, поэтому памятный сувенир может для кого-то стать приятным напоминанием о времени до пандемии", — сказал Ликсутов.

Заммэра добавил, что на странице интернет-магазина shop.mosmetro.ru пассажирам доступен полный каталог сувениров. Среди них есть карты, брелоки и кольца с функцией карты "Тройка", а также толстовки, футболки, магниты, статуэтки, жетоны, значки, кружки, игрушки, канцелярские принадлежности и другая сувенирная продукция.

"В каталоге представлено более 230 сувениров метрополитена, выполненных в фирменном стиле. Большинство имеют прикладное значение: их можно не просто поставить на полку, а использовать ежедневно. Мы решили, что первые 100 покупателей интернет-магазина смогут получить приятный подарок от метро при оформлении заказа. Например, брендированный блокнот или ручку, брелок, значок, карту "Тройка" в конверте или другие сувениры", — отметил Ликсутов.

Сувенирные витрины впервые появились на стойках "Живое общение" Московского метрополитена в декабре 2016 года, а в 2017 году флагманские магазины сувенирной продукции метрополитена открылись на станциях "Маяковская" и "Трубная". В период самоизоляции москвичей стойки "Живое общение" и сувенирные магазины метрополитена временно не работают.