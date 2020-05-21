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Московское метро открыло интернет-магазин сувениров 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Московское метро открыло интернет-магазин сувениров
Фото: РИА Новости
Московский метрополитен открыл интернет-магазин сувениров с собственной символикой. Об этом сообщил ТАСС в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Сувениры московского метрополитена — это отличный подарок, мы хотим, чтобы доступ к ним был у всех, даже во время самоизоляции. Поэтому открыли интернет-магазин, где можно заказать продукцию на дом. Наша цель — как можно больше услуг перенести в онлайн. Думаю, кто-то скучает по привычной жизни и по метро тоже, поэтому памятный сувенир может для кого-то стать приятным напоминанием о времени до пандемии", — сказал Ликсутов.
Заммэра добавил, что на странице интернет-магазина shop.mosmetro.ru пассажирам доступен полный каталог сувениров. Среди них есть карты, брелоки и кольца с функцией карты "Тройка", а также толстовки, футболки, магниты, статуэтки, жетоны, значки, кружки, игрушки, канцелярские принадлежности и другая сувенирная продукция.
"В каталоге представлено более 230 сувениров метрополитена, выполненных в фирменном стиле. Большинство имеют прикладное значение: их можно не просто поставить на полку, а использовать ежедневно. Мы решили, что первые 100 покупателей интернет-магазина смогут получить приятный подарок от метро при оформлении заказа. Например, брендированный блокнот или ручку, брелок, значок, карту "Тройка" в конверте или другие сувениры", — отметил Ликсутов.
Сувенирные витрины впервые появились на стойках "Живое общение" Московского метрополитена в декабре 2016 года, а в 2017 году флагманские магазины сувенирной продукции метрополитена открылись на станциях "Маяковская" и "Трубная". В период самоизоляции москвичей стойки "Живое общение" и сувенирные магазины метрополитена временно не работают.
Мэр Москвы Сергей Собянин с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей.
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Новости Москвы , Другое , Сергей Собянин , Правительство Москвы
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